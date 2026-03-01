„Wiedfriede“ in Dattenberg Wie aus früherem Hotel ein Mehrgenerationenhaus wird Daniel Dresen 01.03.2026, 10:00 Uhr

i Angela Ante erfüllt sich einen Lebenstraum: Das ehemalige Hotel "Wiedfriede" im Dattenberger Ortsteil Arnsau wird zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Heinz-Werner Lamberz

Das Hotel „Wiedfriede“ im Dattenberger Ortsteil Arnsau hat im Jahr 2022 den Eigentümer gewechselt. Seitdem verfolgt Angela Ante den Plan, aus dem Gebäude ein Mehrgenerationenhaus zu machen. Die ersten Wohnungen sollen nun bald bezugsfertig sein.

Eigentlich sollte der Umbau des ehemaligen Hotels „Wiedfriede“ im Dattenberger Ortsteil Arnsau zum Mehrgenerationenhaus „La Casa WoGE“ schon längst abgeschlossen sein. Doch die Baugenehmigung für den Umbau des Hotelgebäudes, das in den vergangenen 103 Jahren immer wieder erweitert wurde, dauerte deutlich länger als ursprünglich angenommen, erklärt Eigentümerin Angela Ante.







