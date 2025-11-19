Wie aus dem Hotel „Zur Post“ das „Egge & Felder“ wird

Das alte Hotel „Zur Post“ in Windhagen verwandelt sich unter den neuen Eigentümern nach und nach in das Hotel und Restaurant „Egge & Felder – Landhaus“. Familie Schönfelder gewährt vor der Eröffnung in ein paar Wochen einen Blick auf die Baustelle.
Christine Schönfelder ist unglaublich beschäftigt. An diesem Dienstagmorgen ist das Haus voller Handwerker, die an allen Ecken und Enden hämmern, bohren und schleifen. Es gibt tausendundeine Frage zu beantworten, das Handy klingelt hartnäckig, und dann muss auch noch der Weinhändler abgefangen werden, der draußen auf der Straße sein Ziel sucht.