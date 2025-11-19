Auf Baustelle in Windhagen Wie aus dem Hotel „Zur Post“ das „Egge & Felder“ wird Julia Hilgeroth-Buchner 19.11.2025, 15:00 Uhr

i Glückliche Gründer: Christine und Tarek Schönfelder haben in den letzten Wochen mit ihrem Handwerkerteam unglaublich viel Arbeit gestemmt, aber sie freuen sich nun auch sehr auf die Eröffnung ihres Hotels und Restaurants "Egge & Felder – Landhaus", die für Mitte Dezember geplant ist. Julia Hilgeroth-Buchner

Das alte Hotel „Zur Post“ in Windhagen verwandelt sich unter den neuen Eigentümern nach und nach in das Hotel und Restaurant „Egge & Felder – Landhaus“. Familie Schönfelder gewährt vor der Eröffnung in ein paar Wochen einen Blick auf die Baustelle.

Christine Schönfelder ist unglaublich beschäftigt. An diesem Dienstagmorgen ist das Haus voller Handwerker, die an allen Ecken und Enden hämmern, bohren und schleifen. Es gibt tausendundeine Frage zu beantworten, das Handy klingelt hartnäckig, und dann muss auch noch der Weinhändler abgefangen werden, der draußen auf der Straße sein Ziel sucht.







