Serenade im Salon der Burg Werke von Rilke und Loewe läuten Musiktage in Unkel ein Creativ Picture 21.06.2026, 17:00 Uhr

i Joanne Walter-Unkel und Marc Unkel machten den Auftakt bei den Carl-Loewe-Musiktagen auf der Burg Unkel. Heinz-Werner Lamberz

Die Carl-Loewe-Musiktage in Unkel sind am Samstag mit dem Konzert „Rilke und Loewe – Literatur und Musik“ im Salon der Burg Unkel gestartet. Es war eine Zeitreise in die goldenen 1920er-Jahre.

Bei angenehmen Temperaturen um die 22 Grad begrüßten Clemens und Felicitas von Weichs, die Eigentümer der Burg Unkel, die rund 50 Konzertbesucher im Burgsalon beim Auftakt der Carl-Loewe-Musiktage in Unkel. Sie wurden auf eine musikalische und literarische Zeitreise in die 1920er-Jahre mitgenommen.







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