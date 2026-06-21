Serenade im Salon der Burg
Werke von Rilke und Loewe läuten Musiktage in Unkel ein
Joanne Walter-Unkel und Marc Unkel machten den Auftakt bei den Carl-Loewe-Musiktagen auf der Burg Unkel.
Joanne Walter-Unkel und Marc Unkel machten den Auftakt bei den Carl-Loewe-Musiktagen auf der Burg Unkel.
Heinz-Werner Lamberz

Die Carl-Loewe-Musiktage in Unkel sind am Samstag mit dem Konzert „Rilke und Loewe – Literatur und Musik“ im Salon der Burg Unkel gestartet. Es war eine Zeitreise in die goldenen 1920er-Jahre. 

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Bei angenehmen Temperaturen um die 22 Grad begrüßten Clemens und Felicitas von Weichs, die Eigentümer der Burg Unkel, die rund 50 Konzertbesucher im Burgsalon beim Auftakt der Carl-Loewe-Musiktage in Unkel. Sie wurden auf eine musikalische und literarische Zeitreise in die 1920er-Jahre mitgenommen.

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