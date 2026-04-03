Nur ein rostiges Fußballtor und ein paar Schaukeln stehen den Kindern an der Außenstelle der Carl-Orff-Schule in Neuwied zur Verfügung. Eltern und Lehrer schlagen Alarm. Vom Kreis als zuständigem Träger fühlen sie sich im Stich gelassen.
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Eigentlich sollte die Außenstelle der Carl-Orff-Schule in Neuwied nur ein Provisorium sein. Doch schon mehrere Generationen von Kindern mit Förderbedarf gingen hier ein und aus. Bis sie in ein neues Gebäude umziehen können, kann es noch dauern. Mit den Jahren tauchten immer mehr Probleme auf, die oft nur notdürftig gelöst wurden.