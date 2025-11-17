Kritik an Rodungen Werden in Neuwied zu viele Bäume gefällt? 17.11.2025, 09:28 Uhr

i Säulenbäume wie diese sollen oft gerodete Bäume ersetzen. Doch die kleinere Krone erschwere das Nisten für Vögel, kritisiert Stadtratsmitglied Jutta Etscheidt. Jutta Etscheidt

Bäume sind wichtig fürs Klima – und doch müssen sie manchmal gefällt werden, so auch in Neuwied. Für Stadtratsmitglied Jutta Etscheidt sind es zu viele Rodungen und auch die Neupflanzungen sieht sie kritisch. So reagiert die Stadt auf die Vorwürfe.

Es wird lichter und insektenfeindlicher in Neuwied: Das sagt zumindest das Stadtratsmitglied Jutta Etscheidt. Die Bürgerliste Neuwied und ihre Wählergruppe Etscheidt (ehemals Ich tu´s ) , zu der die Politikerin gehört, findet, dass in der Deichstadt zu viele Bäume gefällt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen