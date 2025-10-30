Chaos in und vor Containern Werden Altkleidercontainer in Neuwied abgeschafft? Rainer Claaßen 30.10.2025, 06:00 Uhr

i So wie hier an der Kirmeswiese kommt es oft in der Nähe von Altkleidercontainern zu illegalen Müllablagerungen. Rainer Claaßen

Seit einigen Jahren werden immer öfter auch dreckige und beschädigte Textilien in den Containern entsorgt. Aufwand und Ärger für die Betreiber ist enorm, die Einnahmen sind derweil gesunken. DRK und Kolping überlegen, die Container ganz abzuschaffen.

Altkleidercontainer sollen eigentlich einem guten Zweck dienen: Kleidung, die zwar schon getragen wurde, aber grundsätzlich noch in einem guten Zustand ist, kann darin unkompliziert gespendet werden. Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK), der Malteser-Hilfsdienst oder die Kolpingsfamilie betreiben an mehreren Stellen in Neuwied solche Container.







