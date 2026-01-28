Werk schließt im Juni
Wer übernimmt das Coveris-Gelände in Neuwied?
Vor vier Jahren feierte das Coveris-Werk in Neuwied noch sein 110-jähriges Jubiläum. Doch hinter den Kulissen kriselte es schon länger. Im Juni folgt nun die Schließung – mit Folgen für die Mitarbeiter und die Stadt.
Viktoria Schneider

Etwa 100 Mitarbeiter des Coveris-Werks in Neuwied müssen sich nach neuen Jobs umsehen. Doch nicht nur sie trifft das Aus des Traditionsstandorts – auch die Stadt bedauert ihn. Gibt es schon Pläne, wer das Gelände übernehmen soll?

Lesezeit 1 Minute
Am 31. Juni muss das Coveris-Werk in Neuwied „besenrein“ übergeben werden. Nach mehr als 110 Jahren zieht die Produktion des Verpackungsherstellers nach Ungarn. Dutzende Mitarbeiter sind momentan auf der Suche nach neuen Anstellungen, auf ihre Stimmung hat das Aus aber wohl nicht geschlagen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren