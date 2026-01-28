Etwa 100 Mitarbeiter des Coveris-Werks in Neuwied müssen sich nach neuen Jobs umsehen. Doch nicht nur sie trifft das Aus des Traditionsstandorts – auch die Stadt bedauert ihn. Gibt es schon Pläne, wer das Gelände übernehmen soll?
Lesezeit 1 Minute
Am 31. Juni muss das Coveris-Werk in Neuwied „besenrein“ übergeben werden. Nach mehr als 110 Jahren zieht die Produktion des Verpackungsherstellers nach Ungarn. Dutzende Mitarbeiter sind momentan auf der Suche nach neuen Anstellungen, auf ihre Stimmung hat das Aus aber wohl nicht geschlagen.