Werk schließt im Juni Wer übernimmt das Coveris-Gelände in Neuwied? Viktoria Schneider 28.01.2026, 14:00 Uhr

i Vor vier Jahren feierte das Coveris-Werk in Neuwied noch sein 110-jähriges Jubiläum. Doch hinter den Kulissen kriselte es schon länger. Im Juni folgt nun die Schließung – mit Folgen für die Mitarbeiter und die Stadt. Viktoria Schneider

Etwa 100 Mitarbeiter des Coveris-Werks in Neuwied müssen sich nach neuen Jobs umsehen. Doch nicht nur sie trifft das Aus des Traditionsstandorts – auch die Stadt bedauert ihn. Gibt es schon Pläne, wer das Gelände übernehmen soll?

Am 31. Juni muss das Coveris-Werk in Neuwied „besenrein“ übergeben werden. Nach mehr als 110 Jahren zieht die Produktion des Verpackungsherstellers nach Ungarn. Dutzende Mitarbeiter sind momentan auf der Suche nach neuen Anstellungen, auf ihre Stimmung hat das Aus aber wohl nicht geschlagen.







Artikel teilen

Artikel teilen