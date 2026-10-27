Guten Morgen, Kreis Neuwied! Wer Schuhe auf der Flucht einsammelt Maja Wagener 27.10.2026, 05:00 Uhr

i Was passiert mit den einzelnen Schuhen, die oft an Autobahnen und Straßenrändern zu finden sind? Das wollten wir genauer wissen. Archiv Maja Wagener

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Heute geht unsere Autorin der Frage nach, was mit einzelnen Schuhen an der Autobahn passiert – und fragt die Profis.

Weil offensichtlich einigen unserer Leserinnen und Leser einzelne Schuhe am Straßenrand auffallen und auch sie sich fragen, was dahintersteckt, wollte ich es jetzt noch einmal genau wissen. Also schnell eine Anfrage an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West, versandt.







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