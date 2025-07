Als der ehemalige Landrat des Kreises Neuwied, Josef Oster, im November 1991 auf dem städtischen Friedhof Elisabethstraße/Bogenstraße neben seiner bereits 1989 verstorbenen Ehefrau Agathe gebettet wurde, gab ihm eine große Trauergemeinde das letzte Geleit. Mehr als 21 Jahre hatte der gebürtige Weißenthurmer die Geschicke des Landkreises Neuwied bestimmt.

Der „Vater des Kreises“ hatte sich in all den Jahren große Verdienste um den Kreis erworben, stieß über die Parteigrenzen hinweg viele Projekte an und war für seine Bürgernähe bekannt. Er war ebenfalls Mitglied im Neuwieder Stadtrat und gilt hier als einer der Mitbegründer der CDU. Das erhaltungswürdige Grab von Agathe und Josef Oster wird heute noch von der Friedhofsverwaltung der Servicebetriebe unterhalten. Besonders Guido König und Lea Weißenfels, Mitarbeiter der Servicebetriebe Neuwied (SBN), gehören zu den „Kümmerern“, die für den gesamten Friedhof zuständig sind.

„Wir sind das ganze Jahr für das Gesamtbild des Friedhofs zuständig.“

Thomas Riehl, Bereichsleiter Friedhöfe von den Servicebetrieben Neuwied

Ein Enkel Osters wohnt seit Jahren in Australien. Der städtische Friedhof ist mit seinen 77.000 Quadratmetern der größte in Neuwied und lockt immer wieder zahlreiche Besucher an. „Wir sind das ganze Jahr für das Gesamtbild des Friedhofs zuständig“, sagt dann auch Thomas Riehl, Bereichsleiter Friedhöfe von den SBN. „Es finden hier sogar Führungen statt, und die finden stets großen Anklang.“

i Josef Oster lenkte mehr als 21 Jahre die Geschicke des Landkreises Neuwied. Archiv Kreisverwaltung. Kreisverwaltung

Mit dem mittlerweile im saarländischen Sulzbach wohnenden 79-jährigen Christian Scherlenzky, mit Wurzeln in der Deichstadt – so besuchte er die evangelische Volkschule und das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Neuwied –, hatte sich vor ein paar Wochen ein gebürtiger Neuwieder mit seinem Anliegen, den Zustand der Grabstätte von Josef Oster zu verbessern, an die Friedhofsverwaltung gewandt. Die Arbeiten erfolgten dann wenig später. „Dabei ist das Aussehen der Grabstätte eigentlich zweitrangig“, so Riehl. „Bei den erhaltungswürdigen Gräbern geht es in erster Linie um den Grabstein, und hier eben um die beiden Verstorbenen.“