Drei Jahre Streit um Rodenbach
Wer muss „illegale“ Verrohrung und Folgen bezahlen?
Natalie Beckert und ihr Partner Sascha Molitor: Seit 2023 befindet sich Beckert im Streit mit der Gemeinde über eine angeblich i
Natalie Beckert und ihr Partner Sascha Molitor: Seit 2023 befindet sich Beckert im Streit mit der Gemeinde über eine angeblich illegale Bachverrohung unter ihrem Garten.
Justin Buchinger

Wegen einer angeblich illegalen Bachverrohrung und deren Folgen ist die Rodenbacherin Natalie Beckert seit drei Jahren in einer Auseinandersetzung mit der Gemeinde. Zuerst wurde sie vertröstet, nun ist daraus ein Rechtsstreit geworden. 

Lesezeit 6 Minuten
In Rodenbach gibt es Streit um das namensgebende Gewässer. Vor drei Jahren ging die Bachverrohrung unter dem Garten der Natalie Beckert kaputt. Seitdem ist sie mit der Gemeinde Rodenbach und Verbandsgemeinde (VG) Puderbach im Gespräch, dann in einer Auseinandersetzung und nun im Rechtsstreit, wer für den immer größer werdenden Schaden an ihrem Garten und mittlerweile am Haus aufkommen muss.
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