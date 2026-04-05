An den Osterfeiertagen lohnt sich nicht nur der Blick in den eigenen Garten, sondern auch in den Zoo. Denn dort gibt es Dutzende Tiere, die Eier legen: Vögel, Reptilien oder Amphibien etwa. Welches Tier hat in Neuwied das größte Exemplar zu bieten?
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An Ostern geht es wieder los: Tausende bunte bemalte Eier warten darauf, von Kindern, Jugendlichen und dem ein oder anderen Erwachsenen gefunden zu werden. Doch nicht nur im heimischen Garten gibt es kreative Verstecke. Auch im Neuwieder Zoo erlauben sich die Mitarbeiter einen kleinen Spaß.