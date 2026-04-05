Spurensuche an Ostern Wer legt das größte (und kleinste) Ei im Neuwieder Zoo? Viktoria Schneider 05.04.2026, 08:00 Uhr

i Tamara Sot, Freiwilligendienstlerin aus Münstermaifeld, hält ein Straußenei in der Hand. Das Tier legt das größte Ei im Neuwieder Zoo – die schwarzen Emueier sind nur etwa halb so groß. Das kleine Grüne stammt vom Schopftinamu. Jörg Niebergall

An den Osterfeiertagen lohnt sich nicht nur der Blick in den eigenen Garten, sondern auch in den Zoo. Denn dort gibt es Dutzende Tiere, die Eier legen: Vögel, Reptilien oder Amphibien etwa. Welches Tier hat in Neuwied das größte Exemplar zu bieten?

An Ostern geht es wieder los: Tausende bunte bemalte Eier warten darauf, von Kindern, Jugendlichen und dem ein oder anderen Erwachsenen gefunden zu werden. Doch nicht nur im heimischen Garten gibt es kreative Verstecke. Auch im Neuwieder Zoo erlauben sich die Mitarbeiter einen kleinen Spaß.







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