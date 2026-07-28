Zelten und Events in Datzeroth
Wer ist das Power-Pärchen hinter dem „Wilden Hirsch“?
Lutz Dönhoff und Natalia Treffers gehen gemeinsam über den Campingplatz in Datzeroth, für den sie große Pläne haben.
Lutz Dönhoff und Natalia Treffers gehen gemeinsam über den Campingplatz in Datzeroth, für den sie große Pläne haben.
Justin Buchinger

Natalia Treffers und Lutz Dönhoff wollen den Campingplatz „Wilder Hirsch“ in Datzeroth zu einem gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Zentrum für die Region machen. Wie das Paar und das Projekt zusammenkam.

Lesezeit 2 Minuten
Kultur, Gastronomie und Profisport: Das „Power-Pärchen“ Natalia Treffers und Lutz Dönhoff hat große Pläne für ihren Campingplatz „Wilder Hirsch“ in Datzeroth. Das Leben und Liebe führte zuerst Treffers und dann Dönhoff zu dem Platz an der Wied.Die Niederländerin Treffers betreibt den Campingplatz „Zum stillen Winkel“ bereits seit 15 Jahren.
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