Wird Bau zum Schandfleck? Wer haucht dem Marstall auf Monrepos neues Leben ein? Jörg Niebergall 09.01.2026, 08:00 Uhr

i Der historische Marstall auf Monrepos ist ein beeindruckender Komplex, in dem früher die Pferde des Fürsten standen. Jörg Niebergall

Die Pläne für Umbau oder Renovierung des Marstalls auf Monrepos liegen vor, aber Auflagen verzögern das Projekt. Und der historische Bau steht leer. Denkbar ist ein Wohnkomplex. Aber es gibt da eine Hürde.

In den sozialen Medien tauchen Fotos von geöffneten Fenstern auf. Wer als Wanderer vom Hanhof in Richtung Christians-Hütte marschiert, der kommt vorbei an zugenagelten Türen und Fenstern im Erdgeschoss. Die Rede ist vom im Jahr 1899 fertiggestellten Marstall hoch droben in Monrepos – und der hat schon einmal bessere Zeiten erlebt.







