Suche nach Tätern läuft Wer hat Tiere im Neuwieder Taubenwagen misshandelt? Rainer Claaßen 01.05.2026, 12:00 Uhr

i Ein Aufruf an Zeugen, sich zu melden, hängt an der Absperrung um den Wagen. Rainer Claaßen

Die Überwachungskamera für den Taubenwagen an der Neuwieder Rheinbrücke zeigt, wie ein Mann im Wagen Tauben misshandelt. Nun läuft die Suche nach dem Täter oder den Tätern.

Nicht nur für die Mitglieder des Vereins Stadttaubenhilfe Koblenz/Neuwied waren von dem Einbruch in den Taubenwagen an der Neuwieder Rheinbrücke schockiert. Nachdem vor zwei Jahren Tiere aus dem Wagen an der Allensteiner Straße von Eindringlingen entwendet worden waren, gab es nun, wie von unserer Zeitung berichtet, einen Einbruch bei dem Wagen an der Rheinbrücke.







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