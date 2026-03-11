Metzgereieinbruch Straßenhaus
Wer hat die Wurst geklaut? Polizei tappt im Dunkeln
Fleischermeister Ralf Muscheid ist in seinem Betrieb in Straßenhaus zum zehnten Mal Opfer von Einbrechern geworden. Die unbekannten Täter haben in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar Wurstwaren im Wert von circa 5000 Euro gestohlen.
Jörg Niebergall

Die Metzgerei von Ralf Muscheid in Straßenhaus ist im Januar erneut Ziel von Einbrechern geworden. Wurst im Wert von circa 5000 Euro wurde gestohlen. Warum es Menschen gibt, die in eine Metzgerei einbrechen, bleibt auch der Polizei ein Rätsel.

Lesezeit 1 Minute
Innerhalb von zehn Jahren ist Fleischermeister Ralf Muscheid nun zum fünften Mal Opfer von Einbrechern geworden. In der Nacht vom 23. auf den 24. Januar stahlen unbekannte Täter in seinem Betrieb in Straßenhaus Wurstwaren im Wert von circa 5000 Euro.Der 57-Jährige kann nicht nachvollziehen, was die Wurstdiebe mit ihrer Beute machen wollen, außer sie selbst zu essen.

Kreis NeuwiedBlaulicht

