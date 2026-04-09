Ehrung für besondere Gäste
Wer darf sich ins Goldene Buch von Neuwied eintragen?
Noch druckfrisch: Die Bären als frischgebackener CEHL-Meister haben sich im Gästebuch der Stadt Neuwied verewigt.
Noch druckfrisch: Die Bären als frischgebackener CEHL-Meister haben sich im Gästebuch der Stadt Neuwied verewigt.
Jörg Niebergall

Wenn die Politprominenz der Stadt Neuwied einen Besuch abstattet, gehört mitunter der Eintrag ins Goldene Buch mit zum Programm. Warum gibt es zudem auch noch ein Gästebuch? Dieser Frage ist unsere Zeitung nachgegangen.

Lesezeit 2 Minuten
Als die Eishockeycracks des frisch gekürten CEHL-Champions vom EHC Neuwied vor ein paar Tagen im Neuwieder Rathaus empfangen wurden und ihre Unterschrift auf eine kunstvoll gestaltete Seite setzten, gingen die meisten Gäste davon aus, dass sie gerade ins Goldene Buch der Stadt geschrieben haben.

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