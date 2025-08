Was passiert mit illegalen Müllbergen, die – wie zuletzt sogar Möbel in der Schlossstraße in Neuwied – die Innenstadt verschandeln? Ralf Seemann, als Beigeordneter der Stadt für dieses Thema zuständig, hat Antworten darauf.

Vielen Menschen in der Stadt sind illegale Müllablagerungen ein Dorn im Auge. Gleich mehrfach lagen zuletzt größere Stapel mit alten Möbeln und Ähnlichem über Tage hinweg am Straßenrand im Bereich der Baustelle in der Schlossstraße. Wird das gemeldet, kümmert sich die Stadtverwaltung so schnell wie möglich darum. Einsatztrupps der Servicebetriebe beseitigen den Müll.

So auch bei einem Müllberg nahe der Baustelle. „Hier waren fünf Kubikmeter Sperrmüll angemeldet. Die wurden von der Abfallentsorgung des Kreises abgeholt. Was über die angemeldete Menge hinausgeht, bleibt aber liegen. Das wird dann unsere Aufgabe“, erklärt einer der Mitarbeiter, die das Material mithilfe eines integrierten Baggers auf die Ladefläche ihres Lastwagens packten. Zwei Fuhren dürften zusammengekommen sein.

„Bei der Abholung suchen wir nach Hinweisen auf die Verursacher – etwa Adressaufkleber.“

Ralf Seemann, Beigeordneter der Stadt Neuwied

Nachbarn berichten, dass vergleichbare Situationen in den vergangenen Wochen schon öfter vorgekommen seien. Ihnen scheint auch bekannt zu sein, wer die Verursacher sind. Müsste man die nicht finden, und zur Verantwortung ziehen können? Ralf Seemann, als Beigeordneter der Stadt für dieses Thema zuständig, ist da wenig zuversichtlich: „Bei der Abholung suchen wir nach Hinweisen auf die Verursacher – etwa Adressaufkleber. Bußgelder können nur verhängt werden, wenn klar ist, wem der Müll gehört.“ Die Strafen können empfindlich sein – bis zu 5000 Euro werden fällig. Dazu kommt es aber nur selten.

In der geschilderten Situation ist laut Seemann oft der angemeldete Sperrmüll Auslöser für andere, etwas dazuzustellen – durchaus menschlich. Tun das mehrere, kann sich schnell ein riesiger Berg ansammeln. „Nachbarn können das auch anzeigen, müssen dafür aber selbst ihre Identität nennen. Das macht aber kaum jemand“, sagt Seemann.

i Die Servicebetriebe der Stadt räumen den Müll weg, der illegal auf die Straße gelegt wurde. Die Kosten tragen die Steuerzahler. Rainer Claaßen

Er selbst wäre durchaus dafür zu haben, vermehrt Kameraüberwachung einzusetzen. „Allerdings würde ich damit rechnen, dass dann an Orte ausgewichen wird, die nicht überwacht werden“, sagt Seemann. Das Ärgernis wird die Stadt also wohl noch länger beschäftigen.