RZ-Adventskalender: Wenn Plätzchenduft unliebsame Aufgaben versüßt
RZ-Adventskalender
Wenn Plätzchenduft unliebsame Aufgaben versüßt
Wichtige Vorbereitungen für die Weihnachtszeit ließen so manches unter den Tisch fallen, das sonst absolute Pflicht war – und das ohne Ausreden.
Lesezeit 1 Minute
Beim Gedanken an Pfannkuchen aus der Flasche oder Plätzchenfertigteig aus der Tüte hätte sich meiner Mutter wohl der Magen umgedreht. Ein Punkt, der in meiner Kindheit nie zur Diskussion stand, war: Weihnachtsplätzchen werden selbst gebacken. Für die zehn Keksdosen, die es zu füllen galt, waren mehrere Nachmittage angesetzt.