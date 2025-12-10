RZ-Adventskalender Wenn Plätzchenduft unliebsame Aufgaben versüßt 10.12.2025, 05:00 Uhr

i Das 10. Türchen entführt in eine Weihnachtsbäckerei. Romolo Tavani/stock.adobe.com

Wichtige Vorbereitungen für die Weihnachtszeit ließen so manches unter den Tisch fallen, das sonst absolute Pflicht war – und das ohne Ausreden.

Beim Gedanken an Pfannkuchen aus der Flasche oder Plätzchenfertigteig aus der Tüte hätte sich meiner Mutter wohl der Magen umgedreht. Ein Punkt, der in meiner Kindheit nie zur Diskussion stand, war: Weihnachtsplätzchen werden selbst gebacken. Für die zehn Keksdosen, die es zu füllen galt, waren mehrere Nachmittage angesetzt.







