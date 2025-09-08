Der Verein Projekt Ikarus ließ einen Wetterballon mit allerlei Messinstrumenten in Rheinbrohl starten. Um die Daten auszuwerten, muss die Kapsel gefunden werden, und die landete nun in Oberwambach.

Sonne, blauer Himmel, lockere Wolken, rund 20 Grad und ein lauer Wind – schönes Wetter offensichtlich. Dennoch ließen vier Hobbyastronomen am Freitag, 5. September, um 11 Uhr ihren Wetterballon von der Rheinbrohler Ley aufsteigen. Daran befestigt war eine hohle Hartschaumkugel mit Fallschirm, bestückt mit Messinstrumenten und Kameras. „Bestes Startwetter heute“, sagt der Vorsitzende des Vereins Projekt Ikarus, Matthias Stertz, zu der kleinen Gästegruppe. Darunter auch Ortsbürgermeister Oliver Labonde. Eigentlich war der Start von Ikarus 1000 für den 29. August geplant, der fiel aber wegen Schlechtwetter aus.

i Das Projektteam Ikarus freut sich auf den Start (von links): Daniel Bockshecker, Bernd Fischer, Matthias Stertz und Sebastian Paus. Andreas Winkelmann

Stertz und seine Vereinskollegen Daniel Bockshecker, Bernd Fischer und Sebastian Paus haben zuvor mit geübten Griffen den Ballon mit – von einer Rheinbrohler Firma gesponserten – Helium gefüllt und in der Hartschaumkugel Messinstrumente, zwei Video- und drei Fotokameras befestigt. Kein Wunder, dass alles Hand in Hand geht. Im Sommer 2023 starteten sie Ikarus 500. „Die Zahlen geben das Gewicht an“, erklärt Stertz. Und bei mehr als 500 Gramm wird es behördlich sperrig: Daher mussten Luftfahrt- und Naturschutzbehörde, Orts- und Verbandsgemeinde sowie die Flugsicherung diesmal informiert werden und ihre Erlaubnis geben. „Wir unterstützen gern solch ein außergewöhnliches Hobby“, sagt Ortschef Labonde. „Wir könnten den Ballon auch mit Wasserstoff füllen, aber dann wären die Auflagen zu streng“, sagt Stertz.

„Er sieht aus wie ein Astronaut, ist aber ein Stratonaut.“

Daniel Bockshecker zum Maskottchen Major Tom, der „nur“ in etwa 35 Kilometer aufsteigt

Der Ballon ist nun mit 3400 Litern Helium gefüllt und schaukelt im Wind. Zeit, den Passagier in der Kapsel „anzuschnallen“: Kunststofffigur Major Tom fliegt mit. „Er sieht aus wie ein Astronaut, ist aber ein Stratonaut“, sagt Daniel Bockshecker, denn der Ballon würde ja nur etwa 35 Kilometer aufsteigen – in die Stratosphäre, wie die dortige Schicht heißt. Mit sechs Metern pro Sekunde schwebt er mit Kapsel in die Höhe. Sein Durchmesser wird sich durch den geringer werdenden Luftdruck von rund 1,20 am Boden auf zwölf Meter ausdehnen, dann platzt er. „Aber er ist aus Naturkautschuk, der sich zersetzt“, erläutert Stertz. Während dem rund 77-minütigen Aufstieg und dem etwas kürzer dauerndem Rückweg werden Fotos und Filme automatisch aufgezeichnet, ebenso Höhe, Luftdruck, Temperatur, UV-, Gammastrahlung und Temperatur. „Die Bilder und Daten werten wir aus, veröffentlichen sie auf unserer Internetseite (www.projektikarus.de) und halten am 14. September einen Vortrag darüber“, sagt Bockshecker.

i Die Kapsel landete auf dem Wohnwagendach von Dirk Krischun (rechts) in Oberwambach. Matthias Stertz bedankte sich und übergab 50 Euro Finderlohn, wie in der Aufschrift auf der Kapsel versprochen. Matthias Stertz/Verein Projekt Ikarus. Andreas Winkelmann

50 Euro Finderlohn gehen nach Oberwambach

Dafür braucht das Team aber den Inhalt der Kapsel. Die ist am Freitag gegen 13 Uhr in Oberwambach gelandet. Auf dem Wohnwagendach von Dirk Krischun, der gerade darin werkelte. Stertz bedankte sich mit 50 Euro Finderlohn – wie es in der Aufschrift auf der Kapsel versprochen ist.

Der Termin des nächsten Starts steht noch in den Sternen. Major Tom fliegt aber wieder mit. Denn er scheint tatsächlich Glück zu bringen: Während die Datenauswertung dauert, zeigen die ersten Fotos schon fantastische Bilder.