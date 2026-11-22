Beliebtes Festival in Engers Wenn die Kaisers und Fischers der Jazzszene kommen Christian Kunst 22.11.2026, 12:00 Uhr

i Selfie vor der beeindruckenden Kulisse des Dianasaals (von links): Saxofonist Marius Neset, Percussionist Anton Eger, Pianist Elliot Galvin und Bassist Conor Chaplin. Marius Neset/Jazz in Neuwied. Jazz in Neuwied

Jazz mag nicht jeder, er gilt als Nischenmusik. Doch das Jazzfestival Neuwied lockt immer wieder Jung und Alt von nah und fern in den Dianasaal in Schloss Engers. Was macht die Faszination dieses Festivals und dieses Veranstaltungsorts aus?

Man stelle sich einmal vor, Roland Kaiser, Helene Fischer oder Mark Forster kämen für ein ganz intimes, akustisches Konzert in eine kleine Halle nach Neuwied, sagen wir ins Bürgerhaus im Stadtteil Block oder in die Turnhalle in Niederbieber. Man mag sich gar nicht ausmalen, welchen Ansturm es auf die wenigen Karten gäbe, welche Glücksmomente die Zuschauer, die Tickets ergattert hätten, an einem solchen besonderen Konzertabend erleben würden.







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