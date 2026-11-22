Jazz mag nicht jeder, er gilt als Nischenmusik. Doch das Jazzfestival Neuwied lockt immer wieder Jung und Alt von nah und fern in den Dianasaal in Schloss Engers. Was macht die Faszination dieses Festivals und dieses Veranstaltungsorts aus?
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Man stelle sich einmal vor, Roland Kaiser, Helene Fischer oder Mark Forster kämen für ein ganz intimes, akustisches Konzert in eine kleine Halle nach Neuwied, sagen wir ins Bürgerhaus im Stadtteil Block oder in die Turnhalle in Niederbieber. Man mag sich gar nicht ausmalen, welchen Ansturm es auf die wenigen Karten gäbe, welche Glücksmomente die Zuschauer, die Tickets ergattert hätten, an einem solchen besonderen Konzertabend erleben würden.