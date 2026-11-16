Guten Morgen, Kreis Neuwied
Wenn der Sommer noch mal grüßt
Rose im November
Rose im November
Petra Kilburg

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal geht es um einen unerwarteten Rosengruß.

Lesezeit 1 Minute
Üppig blühende Gärten mit zarten Mohnblumen, tiefblauen Lavendelbüschen oder duftenden Rosen sind für dieses Jahr nur noch eine schöne Erinnerung. Der trüb-dunkle November hat Einzug gehalten. Umso überraschter war ich, als ich gestern über einen Parkplatz mitten in der Stadt gegangen bin: In einem Busch, der um eine Baumhasel herum wuchert, leuchteten mir Farbtupfer in einem satten Rosa entgegen.
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