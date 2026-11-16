Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal geht es um einen unerwarteten Rosengruß.
Lesezeit 1 Minute
Üppig blühende Gärten mit zarten Mohnblumen, tiefblauen Lavendelbüschen oder duftenden Rosen sind für dieses Jahr nur noch eine schöne Erinnerung. Der trüb-dunkle November hat Einzug gehalten. Umso überraschter war ich, als ich gestern über einen Parkplatz mitten in der Stadt gegangen bin: In einem Busch, der um eine Baumhasel herum wuchert, leuchteten mir Farbtupfer in einem satten Rosa entgegen.