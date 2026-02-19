Projekt „Smarte Region“
Weniger Wartezeit für Autofahrer mit Fährradar in Linz
Kommt die Fähre oder hat sie grade abgelegt? Die neue App zeigt, wann sie Fähre anlegt.
Sabine Nitsch

Wer mit der Fähre über den Rhein übersetzen will, braucht häufig Geduld. Wartezeiten an der Fähre werden jetzt in Linz mit dem neuen Fährradar minimiert. Die „Smarte Fähre Linz“ wurden im Rahmen Modellprojekt „Smarte Region Linz“ entwickelt.

Wer zwischen Neuwied und Bonn den Rhein überqueren will, muss eine Fähre nutzen, zum Beispiel die Autofähre in Linz-Kripp. Dann ist es ärgerlich, wenn man am Ufer steht und sieht, dass die Fähre gerade abgelegt hat oder noch auf der anderen Seite liegt, um Fahrgäste aufzunehmen.

