Radwandertag im Wiedtal Weniger Teilnehmer radeln bei "Wieder ins Tal" mit Jörg Niebergall 20.05.2026, 11:00 Uhr

i Auch die Hoffnungsradler waren jetzt bei "Wieder ins Tal" unterwegs. Jörg Niebergall

Das Frühlingsradeln am Sonntag blieb hinter den Erwartungen zurück: Ehrenamtliche berichten von durchwachsenem Zuspruch und wenigen teilnehmenden Familien bei „Wieder ins Tal“. Liegt das an nachlassendem Interesse oder schlicht am mäßigen Wetter?

Am Sonntag war die Strecke im Rahmen von „Wieder ins Tal“ nicht besonders voll, berichten viele Radfahrer, die die 48 Kilometer lange Strecke befuhren. „Sagen wir mal mittelprächtig“, meinte Christoph Grüber, der auf dem Niederbreitbacher Dorfplatz ehrenamtlich für den Chor LiedGUT als Helfer tätig war.







Artikel teilen

Artikel teilen