Ausbildungsmarktbilanz 2024/25 Weniger Ausbildungsstellen in Neuwied und Altenkirchen 07.11.2025, 17:26 Uhr

i Julia Flada (von links) und Stefanie Adam von der Agentur für Arbeit Neuwied stellten mit Kristina Kutting (IHK Koblenz) und Bernd Hammes (HwK Koblenz) die Zahlen des vergangenen Ausbildungsjahres vor. Justin Buchinger

Die Agentur für Arbeit, IHK und HwK haben die Zahlen zum Ausbildungsjahr 2024/2025 für die Landkreise Neuwied und Altenkirchen vorgestellt. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist auch hier zu spüren.

Gemeinsam haben die Agentur für Arbeit, die IHK und die Handwerkskammer (HwK) die Zahlen zum Ausbildungsjahr 2024/2025 für die Kreise Neuwied und Altenkirchen vorgestellt. Auf den gesamten Agenturbezirk geblickt sei die Situation bei den Bewerbern stabil, erklärt Stefanie Adam, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuwied.







Artikel teilen

Artikel teilen