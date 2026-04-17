Bürger sind aufgebracht Wenig Verständnis für Windräder auf Landesgrenze Sabine Nitsch 17.04.2026, 16:00 Uhr

i Das Bürgerhaus in Aegidienberg war bei der Infoveranstaltung voll besetzt. Sabine Nitsch

Im nordrein-westfälischen Bad Honnef hat man beschlossen, die Vorgaben des Regionalplans NRW auf der Landesgrenze zu erfüllen. In Agidienberg wurden die betroffenen Bürger aus Windhagen und Umgebung jetzt erst bei einer Infoveranstaltung informiert.

Aus Sicht der Stadt Bad Honnef und der Bad Honnef AG (BHAG) ist es eine gute Idee, Windräder auf der Türschwelle von Windhagen, direkt auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, zu bauen. Wie gut die Idee ihrer Ansicht nach ist, erläuterte der Bad Honnefer Stadtbürgermeister Philipp Herzog zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der BHAG, Kersten Kerl, und Vertretern des Projektierers SL-Naturenergie bei einer Infoveranstaltung zu den geplanten ...







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