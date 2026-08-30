Weltmusikfestival am Rhein Weltreise beim „Creole Sommer“ verzaubert Neuwied Jörg Niebergall 30.08.2026, 14:00 Uhr

i Den Auftakt des Festivals übernahm Emersound – und damit war die Sache mit dem gemütlichen Sitzen eigentlich schon erledigt. Jörg Niebergall

Samba, Ska und Reggae am Rhein: Beim „Creole Sommer" verwandelten zwei Abende die Goethe-Anlagen in eine tanzende Weltbühne. Internationale Klänge, mitreißende Bands und gute Laune – ganz ohne Ticket.

Wer am Wochenende durch die Goethe-Anlagen spazierte und sich plötzlich akustisch irgendwo zwischen Brasilien, Jamaika und der Schweiz wiederfand, musste sich keine Sorgen machen: Das Navi hatte noch funktioniert. Schuld war der „Creole Sommer“, der Neuwied an zwei Abenden eine musikalische Weltreise bescherte.







Artikel teilen

Artikel teilen