48 Nationen nehmen an der Fußball-WM teil – so viele wie noch nie. Wohl ein Großteil der etwa 189.000 Menschen im Kreis Neuwied fiebert den Spielen entgegen. Doch welche Teams werden an Rhein und Wied von ihren Landsleuten am stärksten unterstützt?
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Etwa 189.000 Menschen leben im Kreis Neuwied. Trotz Zeitverschiebung und heftiger Kritik an der politischen Führung des Co-Gastgebers USA wird vermutlich ein Großteil der Fans an Rhein und Wied die Fußballweltmeisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent dennoch vor dem Fernseher, im Internet oder am Radio verfolgen.