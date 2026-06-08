Fußballfans im Kreis Neuwied Welcher Nation fliegen bei WM die meisten Herzen zu? Daniel Dresen 08.06.2026, 06:00 Uhr

i Türkische Fans feuern in der Neuwieder Innenstadt ihre Nationalmannschaft an. Das Foto entstand beim Public Viewing während der Europameisterschaft 2008. Damals schafften es die Türken ins EM-Halbfinale gegen Deutschland. Doch wie weit kommen sie bei der WM 2026? Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

48 Nationen nehmen an der Fußball-WM teil – so viele wie noch nie. Wohl ein Großteil der etwa 189.000 Menschen im Kreis Neuwied fiebert den Spielen entgegen. Doch welche Teams werden an Rhein und Wied von ihren Landsleuten am stärksten unterstützt?

Etwa 189.000 Menschen leben im Kreis Neuwied. Trotz Zeitverschiebung und heftiger Kritik an der politischen Führung des Co-Gastgebers USA wird vermutlich ein Großteil der Fans an Rhein und Wied die Fußballweltmeisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent dennoch vor dem Fernseher, im Internet oder am Radio verfolgen.







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