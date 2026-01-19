Erweiterung in Neuwied geplant Welche Firmen ziehen ins Gewerbegebiet Friedrichshof? Viktoria Schneider 19.01.2026, 15:00 Uhr

i Im neuen Gewerbegebiet sollen sich laut Plan technologie-, maschinenbau- und pharmaorientierte Unternehmen ansiedeln. Logistiknutzungen seien kein Schwerpunkt. Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Neuwied kann sich freuen: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes bewilligte Investitionskredite für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof. Dort sollen sich neue Unternehmen ansiedeln können. Gibt es schon Namen?

Unternehmen nach Neuwied zu locken oder schon bestehende Firmen zu halten: Das ist die Idee, die hinter der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof steckt. Nach einem längeren Hin und Her hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes nun die nötigen Investitionskredite der Stadt bewilligt.







