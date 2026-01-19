Neuwied kann sich freuen: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes bewilligte Investitionskredite für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof. Dort sollen sich neue Unternehmen ansiedeln können. Gibt es schon Namen?
Unternehmen nach Neuwied zu locken oder schon bestehende Firmen zu halten: Das ist die Idee, die hinter der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof steckt. Nach einem längeren Hin und Her hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes nun die nötigen Investitionskredite der Stadt bewilligt.