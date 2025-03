Seit 1965 präsentieren Schüler in ganz Deutschland ihre Forschungsprojekte beim Wettbewerb „Jugend forscht“. Aber was haben die jungen Talente aus den Kreisen Neuwied und Ahrweiler davon, sich bei den Wettbewerben anzumelden und mitzumachen?

Junge Menschen für die Wissenschaft begeistern – das gelingt nicht immer. Aber bei manchen Talenten im Kreis Neuwied dann so richtig: wie bei Benjamin Meixner aus Windhagen. Er baut eine eigene Drohne mithilfe eines 3-D-Druckers und räumt beim Bundeswettbewerb einen Sonderpreis ab. Aber was bringt es jungen Wissenschaftlern, bei „Jugend forscht“ teilzunehmen, und welche Chancen eröffnen sich?

i Benjamin Meixner tüftelt mehr als zwei Jahre an seiner Drohne. Der junge Erfinder wird erst Landessieger beim Wettbewerb "Jugend forscht" und erhält beim Bundesformat in Heilbronn einen Sonderpreis. Max Lautenschläger. © Stiftung Jugend forscht e. V. / Max Lautenschläger

Benjamin Meixner aus Windhagen studiert jetzt. Der 20-Jährige hat 2024 eine Ausbildung als Elektriker für Geräte und Systeme abgeschlossen – statt Vollzeitjob also jetzt Studium. Und der Grund ist eng mit dem „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb in Remagen verbunden. Im vergangenen Jahr meldete sich Benjamin Meixner erst widerwillig bei dem Wettbewerb an. Sein Vater musste ihn damals erst überreden: „Ich bin mit der Erwartung hingegangen, ich erkläre da ein paar Leuten was und das war’s dann.“

Der Windhagener gewinnt aber nicht nur den Regionalwettbewerb, er spricht dort am Rande mit Vertretern von der Hochschule Koblenz. Die weisen ihn darauf hin, dass er auch ohne Abitur mit einer abgeschlossenen Ausbildung studieren könne. So kommt eins zum anderen, und seit Oktober 2024 studiert Benjamin Meixner Elektrotechnik in Koblenz.

Regionalleiterin aus Remagen über Feuer und Rückschläge

„,Jugend forscht’ ist ein Wettbewerb, bei dem man lernt, an etwas dranzubleiben und Rückschläge hinzunehmen“, erklärt Christiane Dietz-Keuchel, Regionalleiterin vom „Jugend forscht“-Wettbewerb in Remagen. Sie betreut seit Jahren die Projekte und weiß, worauf es ankommt.

i Regionalleiterin Christiane Dietz-Keuchel betreut seit Jahren den Regionalwettbewerb in Remagen. Michael Illjes

Es gebe immer wieder Schüler, die für „Jugend forscht“ brennen. Einmal habe ein Schüler nur aus Spaß mitgemacht. Im ersten Jahr sei das Projekt dieses Schülers nicht so richtig wissenschaftlich gewesen, meint die Regionalleiterin: „Aber er hat Feuer gefangen, ist drangeblieben und hat sich jedes Jahr aufs Neue beworben“. Mit Erfolg: Bis zum Bundeswettbewerb soll es dieser Schüler geschafft haben.

„,Jugend forscht’ ist ein Wettbewerb, bei dem man lernt, an etwas dranzubleiben und Rückschläge hinzunehmen.“

Christiane Dietz-Keuchel, Regionalleiterin vom „Jugend forscht“-Wettbewerb in Remagen

„Jugend forscht“ gibt jungen Menschen eine Plattform und einen Raum, sich wissenschaftlich auszuprobieren. Aber wie unterstützt „Jugend forscht“ die Schüler konkret? Oft scheitern Ideen an der finanziellen Machbarkeit. Projekte könnten von dem Verein gefördert werden, erklärt Christiane Dietz-Keuchel. Auch als Vermittler zu Universitäten oder Forschungsinstituten engagiere „Jugend forscht“ sich.

Kann „Jugend forscht“ ein Türöffner sein?

Welche Türen „Jugend forscht“ öffnen kann, weiß Juniorprofessorin Marie Hopp für Bioorganische Chemie an der Universität Koblenz am besten. Sie hat 2010 und 2011 selbst zweimal teilgenommen und ist nicht nur Professorin, sondern auch Projektbetreuerin und Jurorin bei „Jugend forscht“. Die Schüler werden laut Marie Hopp von „Jugend forscht“ in besonderer Weise gefördert. Preisträger des Wettbewerbs erhalten beispielsweise häufig Forschungspraktika. Die Teilnahme sei zudem an Universitäten hoch angesehen.

i Marie Hopp ist Juniorprofessorin für Bioorganische Chemie an der Universität Koblenz. Sie hat 2010 und 2011 selbst zweimal am "Jugend forscht"-Wettbewerb teilgenommen. 2011 schaffte sie es in der Kategorie "Biologie" bis in den Landeswettbewerb. Lorena Kröner. Marie Hopp

Auch praktisch unterstützen Universitäten die jungen Forscher. Mit schulischer Ausstattung geraten Schüler häufig an die Grenze bei der Umsetzung ihrer Forschungsideen. Oft fehlen laut der Jurorin passende Labore und Geräte: „Universitäten sind hierfür für gewöhnlich sehr offen bei Anfragen vonseiten der Schülerinnen und Schüler.“ Zudem gebe es die Möglichkeit, dass sogar ganze Projekte an der Universität durchgeführt werden.

Die Regionalwettbewerbe finden meist in den Räumen von Universitäten statt. Studenten, Wissenschaftler und Professoren diskutieren mit den fleißigen Schülern. Aus dieser Position heraus hat Marie Hopp mit ihrem Kollegen in diesem Jahr die Erstplatzierten im Bereich Chemie an die Universität eingeladen: „Sie werden demnächst ihr Projekt in der Abteilung Chemie präsentieren und bekommen die Gelegenheit, ihre Arbeit mit den Professorinnen und Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu diskutieren.“