Nach dem Startschuss für die moderne Schnitzeljagd „Die Heimagenten“ in Rheinbrohl, Leutesdorf, Linz und Bad Honnef hat unsere Zeitung beim Entwickler des Freizeitspaßes, Ron Krudwig, nachgefragt, wie sein Angebot angenommen wird.
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Ron Krudwig, Entwickler der modernen Schnitzeljagd „Die Heimagenten“, wirkt zufrieden nach dem Start seines besonderen Freizeitangebots. In Rheinbrohl, Leutesdorf, Linz und Bad Honnef können Familien mit Kindern beim Erfüllen einer fiktiven Geheimagentenmission zu Fuß ihre Heimat näher kennenlernen.