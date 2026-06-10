„Heimagenten“ im Kreis Neuwied Weitere Orte für moderne Schnitzeljagd sollen folgen Daniel Dresen 10.06.2026, 10:00 Uhr

i Ron Krudwig (von links), Entwickler der Schnitzeljagd "Die Heimagenten", Leutesdorfs Ortsbürgermeister Markus Konitzer, Michael Schneider, Vorsitzender der ARGE Kulturlandschaft Leutesdorf, und Bad Hönningens VG-Bürgermeister Jan Ermtraud stellen eine Infotafel zu dem neuen Freizeitspaß auf. Jörg Niebergall

Nach dem Startschuss für die moderne Schnitzeljagd „Die Heimagenten“ in Rheinbrohl, Leutesdorf, Linz und Bad Honnef hat unsere Zeitung beim Entwickler des Freizeitspaßes, Ron Krudwig, nachgefragt, wie sein Angebot angenommen wird.

Ron Krudwig, Entwickler der modernen Schnitzeljagd „Die Heimagenten“, wirkt zufrieden nach dem Start seines besonderen Freizeitangebots. In Rheinbrohl, Leutesdorf, Linz und Bad Honnef können Familien mit Kindern beim Erfüllen einer fiktiven Geheimagentenmission zu Fuß ihre Heimat näher kennenlernen.







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