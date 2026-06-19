Leben an B42 in Leutesdorf Weiter unklar, wann Tempo-30-Beschilderung erfolgt Daniel Dresen 19.06.2026, 12:00 Uhr

i Leutesdorf wartet innerorts weiter auf die Umsetzung einer Tempo-30-Zone aus Lärmschutzgründen entlang der B42. (Symbolbild) Marcus Führer/dpa. picture-alliance / dpa

Die von vielen Anwohnern lange ersehnte Tempo-30-Zone in Leutesdorf lässt weiter auf sich warten. Die Straßenmeisterei hat laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz noch keinen Auftrag von der Verbandsgemeinde Bad Hönningen erhalten.

Die Einrichtung der Tempo-30-Zone in Leutesdorf entlang der B42 scheint ein deutlich langwieriger Verwaltungsakt zu sein, als viele im Vorfeld angenommen haben. Nachdem im Dezember 2025 der Ortsgemeinderat von Leutesdorf sich für die Temporeduzierung aus Lärmschutzgründen entschieden hat, deutet im Weindorf sechs Monate später noch nichts auf eine Umsetzung hin.







Artikel teilen

Artikel teilen