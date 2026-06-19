Leben an B42 in Leutesdorf 
Weiter unklar, wann Tempo-30-Beschilderung erfolgt
Leutesdorf wartet innerorts weiter auf die Umsetzung einer Tempo-30-Zone aus Lärmschutzgründen entlang der B42. (Symbolbild)
Leutesdorf wartet innerorts weiter auf die Umsetzung einer Tempo-30-Zone aus Lärmschutzgründen entlang der B42. (Symbolbild)
Marcus Führer/dpa. picture-alliance / dpa

Die von vielen Anwohnern lange ersehnte Tempo-30-Zone in Leutesdorf lässt weiter auf sich warten. Die Straßenmeisterei hat laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz noch keinen Auftrag von der Verbandsgemeinde Bad Hönningen erhalten. 

Lesezeit 1 Minute
Die Einrichtung der Tempo-30-Zone in Leutesdorf entlang der B42 scheint ein deutlich langwieriger Verwaltungsakt zu sein, als viele im Vorfeld angenommen haben. Nachdem im Dezember 2025 der Ortsgemeinderat von Leutesdorf sich für die Temporeduzierung aus Lärmschutzgründen entschieden hat, deutet im Weindorf sechs Monate später noch nichts auf eine Umsetzung hin.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren