Weinsteigwinzer und Gäste trotzen in Leutesdorf Regen

Die Sonne zeigte sich recht verhalten bei der Veranstaltung „Tafeln am Strom“. Doch darauf hatten sich die Gäste, die zum Picknick kamen, eingestellt.

Von ein paar Regentropfen und grauen Wolken am Himmel lassen sich die Leutesdorfer Weinsteigwinzer ihre gute Laune nicht verderben. Irgendwann hatte Petrus ein Einsehen mit den Machern von „Tafeln am Strom“, schickte zwei Stunden Sonnenstrahlen pur ans Rheinufer und entfachte bei den Gästen gute Laune.

i "Tafeln am Strom" heißt das jährliche Weinpicknick in Leutesdorf. Jörg Niebergall

„Trotz der miserablen Wetterlage haben wir eben bis zuletzt gehofft, dass die Regenschauer nachlassen“, war dann auch Gotthard Emmerich, Sprecher der Weinsteigwinzer, am späten Nachmittag optimistisch, dass die beliebte Veranstaltung nicht ganz ins Wasser fallen würde. „Wir haben alles so aufgezogen, wie wir es geplant haben.“

Viele Tischgarnituren luden dazu ein, gedeckt beziehungsweise besetzt zu werden. Da kam dann die sich immer intensiver zeigende Sonne gerade recht. Langsam, aber sicher füllte sich das Rheinufer. Einem schönen Picknickabend mit edlen Weinen und kulinarischen Schmankerln stand nichts mehr im Wege.

i Die Sonne zeigte sich dann auch mal. Jörg Niebergall

Doch die Zahl der Besucher wie in den vergangenen Jahren wurde bei Weitem nicht erreicht. „Das tut uns nun auch für den Imbissbetrieb richtig leid“, so Emmerich. „Stephan Monzen – oder besser der Holzkopp-Imbiss – ist zum ersten Mal bei uns, und dann bleibt er auf einem Großteil seiner Ware sitzen.“ Monzen selbst nahm die für ein Picknick im Freien eher miserable Wetterlage fast schon mit Humor, hätte sich natürlich aber auch gern einige hungrige Kunden mehr an seinem Stand gewünscht.

Viele, die gekommen waren, hatten sich auf die immer wieder einsetzenden Regenschauer vorbereitet. Ob mit Regencape oder Schirm bewaffnet, versuchten sie den Wetterkapriolen zu trotzen. Der ein oder andere Steilhang-Riesling fand dann doch noch den Weg auf den Picknicktisch. Die Weinsteigwinzer dürften mit den Gedanken schon beim Winzerfest Anfang September sein – mit der Hoffnung, dass es auch gänzlich trockene Open-Air-Veranstaltungen zu feiern gibt.