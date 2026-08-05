Bilanz zu „Tafeln am Strom“ Weinpicknick in Leutesdorf verzeichnet weniger Besucher Ralf Grün 05.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Gäste bei „Tafeln am Strom“ in Leutesdorf haben eine gute Zeit am Rhein. Heinz-Werner Lamberz

Das Weinpicknick „Tafeln am Strom“ in Leutesdorf hat sicherlich eine große Fangemeinde, die zum Teil auch aus Andernach stammt, aber dieses Mal nicht mit der Fähre anreisen konnte. Das ist aber nur ein Teil der Bilanz, die die Weinsteigwinzer ziehen.

Das Weindorf Leutesdorf unterhält einen reichhaltigen Veranstaltungskalender, der erwartungsgemäß mit zahlreichen Angeboten rund um den Wein aufwartet. Dazu zählt auch das Weinpicknick „Tafeln am Strom“, das jetzt um Besucher gebuhlt hat. Unsere Zeitung bat Gotthard Emmerich als Vertreter der Weinsteigwinzer um ein Fazit.







Artikel teilen

Artikel teilen