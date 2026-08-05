Bilanz zu „Tafeln am Strom“
Weinpicknick in Leutesdorf verzeichnet weniger Besucher
Die Gäste bei „Tafeln am Strom“ in Leutesdorf haben eine gute Zeit am Rhein.
Die Gäste bei „Tafeln am Strom“ in Leutesdorf haben eine gute Zeit am Rhein.
Heinz-Werner Lamberz

Das Weinpicknick „Tafeln am Strom“ in Leutesdorf hat sicherlich eine große Fangemeinde, die zum Teil auch aus Andernach stammt, aber dieses Mal nicht mit der Fähre anreisen konnte. Das ist aber nur ein Teil der Bilanz, die die Weinsteigwinzer ziehen.

Lesezeit 2 Minuten
Das Weindorf Leutesdorf unterhält einen reichhaltigen Veranstaltungskalender, der erwartungsgemäß mit zahlreichen Angeboten rund um den Wein aufwartet. Dazu zählt auch das Weinpicknick „Tafeln am Strom“, das jetzt um Besucher gebuhlt hat. Unsere Zeitung bat Gotthard Emmerich als Vertreter der Weinsteigwinzer um ein Fazit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren