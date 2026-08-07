„Tafeln am Strom“ in Bildern
Weinpicknick in Leutesdorf im Lauf der Jahre
Dieses Foto ist 2015 beim Weinpicknick in Leutesdorf entstanden.
Dieses Foto ist 2015 beim Weinpicknick in Leutesdorf entstanden.
Jörg Niebergall

Beim „Tafeln am Strom“ kommt eine bunte „Community“ zusammen. Das zeigen unsere Fotos vom Weinpicknick aus verschiedenen Jahren.

Lesezeit 1 Minute
Das Leutesdorfer Weinpicknick „Tafeln am Strom“ zählt mittlerweile schon zu den traditionellen Veranstaltungen der Weinsteigwinzer. Im Jahr 2011 warteten sie erstmals mit diesem Veranstaltungsangebot auf. Unsere Zeitung hat jetzt, nach dem jüngsten Picknick am vergangenen Wochenende, einen Blick ins Fotoarchiv geworfen und ein paar Impressionen aus den Vorjahren in einer Fotogalerie zusammengefasst.
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