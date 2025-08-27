In Leutesdorf und Hammerstein hat die Weinlese begonnen. Laut Bio-Winzer Martin Sturm so früh wie noch nie, er verspricht einen außergewöhnlich guten Sekt. In Hammerstein dagegen verwandeln sich die Trauben in Federweißer.

Traubenlese Ende August, das war auch für die Winzer in Leutesdorf und Hammerstein in diesem Jahr wohl absolutes Neuland. „Das hatten wir bislang noch nie“, sagt Bio-Winzer Martin Sturm, der bei herrlichem Spätsommerwetter schon die reifen Trauben erntete. Gemeinsam mit den Teilnehmern des VHS-Kurses „Winzer für ein Jahr“ (Theo Emmerich, Kurt Schmitz, Harald Schul und Susanne Volmer) war es für Sturm am Dienstag schon die dritte Lesung.

„An den ersten beiden Tagen war es Frühburgunder – und der war richtig gut“, sagt Sturm. „Das gibt einen ausgezeichneten Sekt.“ Am dritten Lesetag kamen Trauben für rund 200 Liter Wein der Rebsorte Sauvignon Blanc in die bereitgestellten Kisten.

In Hammerstein entsteht Federweißer

Ein paar Kilometer rheinaufwärts waren auch Mitarbeiter des Weingutes Scheidgen in Hammerstein schon bei der Arbeit. Die Rebsorten Müller-Thurgau und Reichensteiner wurden gelesen, doch anders als bei Martin Sturm in Leutesdorf, entsteht in Hammerstein leckerer Federweißer.