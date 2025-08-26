Gerade im Weindorf Leutesdorf wird den Ämtern Weinkönigin und Bacchus eine hohe Bedeutung beigemessen. Unsere Zeitung sprach noch einmal mit den jüngst vorgestellten Majestäten.

„Von klein auf habe ich schon immer Weinkönigin von Leutesdorf sein wollen“, sagt die 25-jährige Melina Riemenschnitter stolz, die ab September zusammen mit Bacchus Karsten Selt den Weinort Leutesdorf vertreten wird. Dabei war auch immer klar, dass sie ihren Cousin Karsten als Bacchus fragen würde.

Bacchus ist aktiver Fußballer

Karsten ist 36 Jahre alt, gebürtiger Leutesdorfer und wohnt aktuell mit seiner Frau Charline und seinem zwei Monate alten Sohn Joshua in Kettig, ist aber momentan mit seiner kleinen Familie auf der Suche nach Eigentum in Leutesdorf. Studiert hat er in Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen und arbeitet aktuell als Senior Controller beim Fahrradhersteller Canyon in Koblenz. Er hat früher gern aktiv Fußball gespielt (unter anderem SV Leutesdorf, HSV Neuwied), konzentriert sich aber jetzt eher auf das Kicken bei den Alten Herren, das Laufen und Skifahren. Karsten hat zwei Brüder und wird von der Rebenwaechter Weinmanufaktur GmbH & Co. KG unterstützt.

Begleitet wird er während seiner Amtszeit von den Pagen Torben Behrens, Aljoscha Junk und Daniel Zeus. „Wir sind alle schon immer stark in Leutesdorf verwurzelt“, sagt Selt, „ob beim Sportverein, im katholischen Junggesellenverein oder im Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf.“ Der Bacchus und seine Bacchanten kennen sich schon seit ihrer Kinderzeit, haben mittlerweile größtenteils Familie, und der Kontakt untereinander ist ungebrochen. Trifft man sich heute auf ein gutes Glas Wein aus Leutesdorf, sind Familien und Kinder meistens dabei.

Weinkönigin arbeitet bei der Debeka

Auch Melina ist in Leutesdorf groß geworden und arbeitet bei der Debeka in Koblenz. Ehrenamtlich engagiert sie sich als Oberehrendame im Junggesellenverein und wird während ihrer Amtszeit vom Weingut Gotthard Emmerich unterstützt. Ihre beste Freundin Sina Mertesacker wird als Weinprinzessin an ihrer Seite sein, ebenso wie Page Christian Selt. Gemeinsam werden Carsten und Melina am Winzerfestsamstag, 13. September, in Leutesdorf die Nachfolge von Weinkönigin Lea und Bacchus Flo antreten.