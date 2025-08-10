Welches kleine Mädchen träumt nicht einmal davon, eine Prinzessin oder gar Königin zu werden? So auch Hanna Pasternak aus Unkel. Die 23-jährige Physiotherapeutin hat es geschafft, sie ist die neue „Burgundia“ der Rotweinstadt Unkel für ein Jahr. Mit von der Partie ist ihre ältere Schwester Lena Pasternak, die mit Leonie Wißmann als Weinprinzessin an ihrer Seite steht. Der Vereinstradition verbunden ist Hanna natürlich auch, sie ist Geschäftsführerin des Junggesellenvereins Unkel. Aufgrund ihres Berufes ist Bewegung ein Hauptanliegen, sie tanzt bei der Prinzengarde in Kasbach und trainiert die Kleinsten des Vereins. Einen bevorzugten Wein hat die neue Regentin selbstverständlich auch: einen Rosé vom Weingut Oliver Krupp.

Zwei sportliche Weinprinzessinnen an der Seite der „Burgundia“

Weinprinzessin Lena ist studierte Gebärdendolmetscherin und ebenfalls dem Junggesellenverein Unkel als Zweite Vorsitzende zugetan. Ihr Hobby ist etwas ausgefallener: Bouldern, also Klettern ohne Seil und Gurt. Auch sie liebt Wein, Blanc de Noir und Spätburgunder Rosé. Weinprinzessin Leonie kommt zwar nicht aus Unkel, ist jedoch Mitglied im Junggesellenverein Unkel, sie befindet sich in der Ausbildung zur Industriekauffrau. In der Freizeit frönt sie dem Fitnesssport und ist viel mit ihrem Hund in der Natur. Auch ihr Lieblingswein ist ein halbtrockener Rosé.

Wein- und Heimatfest in Unkel ab 5. September

Während seiner Regentschaft wird das Weintrio natürlich vom Junggesellenverein Unkel tatkräftig unterstützt. Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff freut sich mit den Majestäten auf ein zünftiges Wein- und Heimatfest (vom 5. bis 7. September) mit viel Sonne und vielen Gästen. In diesem Jahr wirkt das Weinfest im Herzen Unkels noch zentraler, da das Gelände der ehemaligen „Löwenburg“ mit in den Festplatz integriert wird. Zu den ersten Gratulanten zählten neben der Unkeler Stadtspitze auch Elke Kappen, die Bürgermeisterin der Partnerstadt Kamen im Ruhrgebiet, die das Winzerfest sonntags mit einer Abordnung besuchen wird.