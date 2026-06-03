Immobilie in Leutesdorf Weinhaus Rheinterrasse: von Erfolgslokal zu Schandfleck Jörg Niebergall 03.06.2026, 17:00 Uhr

i Früher ein lauschiges Weinhaus, heute ein zugewucherter Schandfleck: Die Rheinterrasse steht seit Jahrzehnten leer. Jörg Niebergall

Fast in jeder Kommune im Kreis Neuwied gibt es ein Gebäude, das dem Verfall geweiht ist. Diese Art von Schandflecken greift unsere Zeitung regelmäßig auf. In Leutesdorf steht das Weinhaus Rheinterrasse seit Jahrzehnten leer.

In den 1960er- und 1970er-Jahren gehörte das Weinhaus Rheinterrasse in der August-Bungert-Allee 4 zu den angesehensten Gaststätten in dem Weinort am Mittelrhein. In den 1960er-Jahren wurde sie von der Familie Unzen bewirtschaftet, von 1970 bis Ende 1974 wurde sie vom Leutesdorfer Paul Reisdorf und seiner Ehefrau Rosemarie betrieben.







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