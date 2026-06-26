Leben und Arbeiten an der B42
Weingut Zwick in Hammerstein begrüßte Loki Schmidt
Das Weingut Zwick samt Weinstube ist eine Institution in Hammerstein. Elmar Zwick kennt die Vor- und Nachteile der Lage in unmit
Das Weingut Zwick samt Weinstube ist eine Institution in Hammerstein. Elmar Zwick kennt die Vor- und Nachteile der Lage in unmittelbarer Nähe zur B42.
Daniel Dresen

Unter dem Titel „Leben und Arbeiten an der B42“ greift unsere Zeitung Geschichten zur Bundesstraße am Rhein auf. Dieses Mal haben wir das Weingut Zwick in Hammerstein besucht. Winzer Elmar Zwick erinnert sich an besondere Erfahrungen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 1989 führt Elmar Zwick in elfter Generation das Weingut J. P. Zwick samt Weinstube in Hammerstein. Im Jahr 1860 legte Johann Peter Zwick den Grundstein für das heutige idyllisch gelegene Weingut, dessen Wurzeln sich bis ins Jahr 1680 zurückverfolgen lassen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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