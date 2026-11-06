Winzern über Schulter geschaut Weingut in Rheinbreitbach macht Rotwein wie in Bordeaux Sabine Nitsch 06.11.2026, 11:00 Uhr

i Vor einigen Wochen haben Viola und Karsten Keune die Trauben geerntet, die jetzt in Fässern heranreifen. Sabine Nitsch

Rheinbreitbach liegt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, also ganz im Norden des Weinanbaugebiets Mittelrhein. Trotzdem wachsen hier Traubensorten wie Merlot und Cabernet. Sie reifen nach französischem Vorbild im Barrique Fass.

Die Winzer im französischen Bordeaux müssen jetzt ganz stark sein. Einer der besten Rotweine in Deutschland kommt ausgerechnet aus dem nördlichsten Teil des Weinanbaugebiets Mittelrhein. Und dann ist es auch noch ein Wein, den die Weinbau-Quereinsteiger Viola und Karsten Keune nach dem Vorbild und dem Qualitätsanspruch eines Bordeaux kreiert haben.







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