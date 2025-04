Wein gilt als eines der ältesten Kulturgüter der Welt. Seit Jahrtausenden wurde er - in Maßen konsumiert - als Heilmittel verwendet. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge ist Wein aber auch in geringen Mengen ein echtes Gesundheitsrisiko.

Kreis Neuwied. I n vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit, heißt es. Was genau die Wahrheit ist, darüber scheiden sich aber die Geister. In jüngster Zeit sind Alkohol und auch Wein in Verruf geraten. Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass jeder Tropfen Alkohol eine Gesundheitsgefahr ist. Im August 2024 hat auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) in einem Positionspapier empfohlen: „Am besten null Alkohol.“

Eine Position, die der bekannte Fernsehmoderator und Wissenschaftsjournalist Eckhard von Hirschhausen übernommen hat. „Alkohol zerstört so viel mehr als die Leber“, sagte er im Film „Hirschhausen und die Macht des Alkohols“. Er prangert ebenso wie die WHO auch moderaten Weingenuss an und stößt damit bei Winzern, Weingenossenschaften und -verbänden, aber auch bei einigen Ernährungswissenschaftlern, Experten und Statistikern auf Kritik. Die wissenschaftliche Faktenlage sei eine andere, so deren Tenor.

„Wie kann man Studien, Daten und Fakten einfach so ignorieren?“

Gotthard Emmerich, Winzer aus Leutesdorf

Die Haltung des Null-Promille-Lagers ruft erwartbar gerade bei den Menschen Unverständnis hervor, die vom Weinbau leben. „Wir reiben uns nur noch die Augen. Überall tummeln sich selbst ernannte Gesundheitsexperten im TV und auf Plattformen, zitieren Studien, ohne sie offenbar überhaupt gelesen zu haben. Jeder Tropfen Alkohol und auch der Wein soll ein Gesundheitsrisiko sein. Dabei gibt es zahllose Studien weltweit, die diese Auffassung beim Wein widerlegen. Da muss man doch genau hinschauen und positive den negativen Aspekten gegenüberstellen und abwägen“, empört sich der Leutesdorfer Winzer Gotthard Emmerich.

i Die Winzer Gotthard Emmerich (links) und Georg Mohr (rechts) nehmen Experte Rudolf Nickenig in die Mitte. Sabine Nitsch

Zusammen mit seinem Winzerkollegen Georg Mohr und mit Rudolf Nickenig vom wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Weinakademie (DWA) haben sie das Thema mit unserer Zeitung zusammen beleuchtet. Im Gespräch erläutern sie, was nicht nur die Leutesdorfer Winzer an den Empfehlungen der WHO kritisieren.

„Null Promille für Schwangere und Kinder ist selbstverständlich.“

Rudolf Nickenig, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Weinakademie (DWA)

Emmerich, ging ebenso wie Mohr und Nickenig zunächst mit von Hirschhausen, der der Null-Alkohol-Forderung der WHO folgt, hart ins Gericht. Sie werfen von Hirschhausen und der WHO vor, im Hinblick auf Wein die Studienlage nicht gründlich und verantwortungsvoll recherchiert zu haben. Der Vorwurf wiegt schwer.

„Wie kann sich ein Wissenschaftsjournalist wie von Hirschhausen vor so einen Karren spannen lassen, ohne vorher mal die wirkliche Faktenlage nach allen Seiten hin recherchiert zu haben. Wir haben auch Gespräche angeboten, die haben er und auch der WDR jedoch abgelehnt“, kritisiert Nickenig und betont: „Null Promille für Schwangere und Kinder ist selbstverständlich. Man fragt sich allerdings, wo die wissenschaftlich untermauerten Nachweise der DGE und WHO sind, den Wein komplett zu verteufeln“, so Nickenig.

„Natürlich ist exzessiver Alkoholgenuss gesundheitsschädlich. Dazu braucht es wohl keine Untersuchungen.“

Georg Mohr, Winzer aus Leutesdorf

Man müsse Alkoholmissbrauch ganz klar von Weingenuss trennen. „Wein ist viel mehr als nur sein Alkoholgehalt. Man hat auch den Eindruck, dass es bei all dem weniger um Wissenschaft als vielmehr um Ideologie geht, mit der Folge, dass eine ganze Branche in Verruf gerät und in die Knie geht, massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden, ganze Regionen ihre Lebensgrundlage verlieren, weil auch der Tourismus zum Erliegen kommt und mit dem Weinanbau eine Kulturlandschaft in Gefahr gerät, zu verschwinden“, bemängelt Nickenig, der außerdem Ernährungswissenschaftler ist und über Phenole im Weißwein promovierte.

„Natürlich ist exzessiver Alkoholgenuss gesundheitsschädlich. Dazu braucht es wohl keine Untersuchungen“, ergänzt Mohr, der sich intensiv mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Weins beschäftigt hat. Wein habe bei moderatem Genuss auch eine gesundheitsschützende Wirkung, sagt er.

Für moderaten Weinkonsum

„Wir plädieren für moderaten und sehr bewussten Weingenuss“, betont Emmerich und verweist auf die europäische Bewegung, „Wine in Moderation“, die 2008 von der Weinbranche ins Leben gerufen wurde. Mehr als 1000 Unternehmen der Wein- und Sektwirtschaft, Weinproduzenten und Weinfachleute haben sich der Initiative angeschlossen und lehnen den Missbrauch alkoholischer Getränke ab. Auch die Leutesdorfer Winzer sind Mitglied.

Moderate Weintrinker hätten eine geringere Sterblichkeit, als diejenigen, die abstinent leben. Dagegen hätten Menschen mit hohem Alkoholkonsum eine stark erhöhte Sterblichkeit. „Diese weithin anerkannte Beziehung ist als die J-Kurve bekannt. Das relative Sterberisiko ist am niedrigsten bei leichten bis mäßigen Trinkern und größer bei Abstinenzlern.“

Kann Wein in Maßen der Gesundheit dienen?

Das zeige, dass man rund um den Wein in Zusammenhang mit Alkohol genau differenzieren müsse, finden die Winzer. „Die wissenschaftliche Lage ist nun mal sehr komplex“, so Nickenig, der auf die Aussagen der Leiterin der Deutschen Weinakademie, Claudia Hammer, hinweist.

Diese erläutert: „Die Empfehlungen der WHO sind aus Beobachtungsstudien abgeleitet, die prinzipiell keine kausalen Zusammenhänge zulassen und deren Aussagekraft stark limitiert ist. Das räumt die DGE im Übrigen auch selbst ein. Die DGE-Empfehlungen basieren nicht auf deutschen Daten, sondern es wurden die Empfehlungen eines kanadischen Instituts für Suchtforschung nur kopiert.“

i Wie gesund oder ungesund ist Wein? Karl-Josef Hildenbrand. dpa

Das kritisiert auch der Ernährungswissenschaftler und Kenner der evidenzbasierten Ernährungsmedizin Professor Nicolai Worm, der auf Basis der weltweiten Studienlage die Meinung vertritt: „Leichter bis moderater Weinkonsum, im Rahmen einer mediterranen Ernährung und einer gesunden Lebensweise, reduziert bei den meisten Menschen im mittleren und höheren Alter das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und die Gesamtsterblichkeit und erhöht nicht das Krebsrisiko.“

Darüber hinaus belege eine Studie der Harvard University (USA) mit fast 58.000 Erwachsenen in Japan, dass Personen, die während der Studie mit dem Trinken begannen, einen Rückgang ihres „schlechten“ LDL-Cholesterins und einen Anstieg des „guten“ HDL-Cholesterins. Die positiven Veränderungen sollen teilweise die Effekte von cholesterinsenkenden Medikamenten übertreffen haben.

„Es ist hier echte Anti-Alkohol-Lobbyarbeit zu beobachten.“

Claudia Hammer, Leiterin der Deutschen Weinakademie

Die Leutesdorfer Winzer hören das erwartbar gern und verweisen auf „Merkwürdigkeiten“, auf die weltweit schon viele Fachleute hingewiesen haben. Auch Hammer habe genau recherchiert, woher die „prohibitive Energie“ in den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden kommt. Die WHO sei lange nicht so unabhängig, wie man annehmen sollte, meint sie.

„Wo man objektive Mediziner und Wissenschaftler vermuten würde, ist eine starke, weltweit organisierte Abstinenzbewegung am Werk: die Guttempler. Bei ihrem Weltkongress 2020 taufte sich die Abstinenzbewegung in Movendi International um“, schreibt sie in einem Beitrag in einer Publikation der Deutschen Weinakademie.„Movendi arbeitet mit der WHO zusammen. Einige der Wissenschaftler stehen dieser Abstinenz-Bewegung sehr nahe. Es ist hier echte Anti-Alkohol-Lobbyarbeit zu beobachten“, ist sie überzeugt.

Wenn die Dosis das Gift macht

Ja, was denn nun? Das dürfte sich der irritierte Weinliebhaber fragen. Ist Wein nun gesund oder nicht gesund? Der antike Arzt Hippokrates (um 460 v. Chr.), auf den heutige Mediziner immer noch ihr Arztgelöbnis ablegen, hat einst gesagt: „Der Wein ist ein Ding, in wunderbarer Weise für den Menschen geeignet, vorausgesetzt, dass er - bei guter und schlechter Gesundheit - sinnvoll und in rechtem Maße verwandt wird, übereinstimmend mit der Verfassung der einzelnen Person.“ Die Dosis macht also vielleicht doch das Gift - genügend Studien gibt es in jedem Fall, die für beide Seiten sprechen: für moderaten Konsum oder für ein alkoholfreies Leben.