Tage voller Stimmung am Rhein Weinfest Unkel bietet Musik, Kunst und neue Weinkönigin Andreas Winkelmann 07.09.2026, 15:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff beim Walzer mit Weinkönigin Saskia II., bürgerlich Saskia Corvinus. Heinz-Werner Lamberz

Wein, Kunst und Livemusik verwandelten Unkels Altstadt für ein langes Wochenende in ein lebhaftes Weindorf, wie unsere Bildergalerie zeigt. Der Höhepunkt war die Inthronisierung der neuen Weinkönigin Saskia II.

Drei Tage lang stand Unkel im Zeichen von Wein und Kunst. Beim Wein- und Heimatfest von Donnerstag, 4., bis Samstag, 6. September, verwandelte sich die Innenstadt am Löwenburgplatz in ein fröhliches Weindorf. Das Wetter spielte ebenfalls mit: Bei spätsommerlichen Bedingungen ließ es sich meist gut unter freiem Himmel feiern.







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