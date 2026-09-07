Wein, Kunst und Livemusik verwandelten Unkels Altstadt für ein langes Wochenende in ein lebhaftes Weindorf, wie unsere Bildergalerie zeigt. Der Höhepunkt war die Inthronisierung der neuen Weinkönigin Saskia II.
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Drei Tage lang stand Unkel im Zeichen von Wein und Kunst. Beim Wein- und Heimatfest von Donnerstag, 4., bis Samstag, 6. September, verwandelte sich die Innenstadt am Löwenburgplatz in ein fröhliches Weindorf. Das Wetter spielte ebenfalls mit: Bei spätsommerlichen Bedingungen ließ es sich meist gut unter freiem Himmel feiern.