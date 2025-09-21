Besucher trotzen dem Regen Weinfest Erpel punktet mit tierisch schönem Blumenkorso Simone Schwamborn 21.09.2025, 18:30 Uhr

i Tierisch ging es in diesem Jahr beim Blumenkorso zum Weinfest in Erpel zu. Heinz-Werner Lamberz

Der Erpeler Blumenkorso ist einer der Höhepunkte beim Weinfest. In diesem Jahr gaben sich die Teilnehmenden tierisch – zur Freude vieler Besucher.

Viele Besucher haben sich vom durchwachsenen Wetter nicht verschrecken lassen und besuchten am Sonntag den Blumenkorso in Erpel. Dieser bildete den Höhepunkt des Weinfestes der „Alten Herrlichkeit“ Erpel. Dank der Vereine und Weinständebetreiber, der Ortsgemeinde Erpel, freiwilliger Helfern sowie Sponsoren erlebten Einheimische und Besucher vier weinfrohe Tage.







