Rheinromantik für Genießer Weinerlebnis in Leutesdorf begeistert nicht nur Mütter Jörg Niebergall 10.05.2026, 17:00 Uhr

i Peter Hohn (rechts) serviert den edlen Tropfen. Jörg Niebergall

Rheinromantik, Frühlingsduft und gute Tropfen: Am Muttertag zieht es Familien in die Leutesdorfer Weinberge zum Weinerlebnis. Zwischen Aussicht, Planwagen und Ständen entfaltet sich ein lebendiges Fest rund um Wein und Tradition.

Für viele Familien gehört das kulinarische Weinerlebnis in den Leutesdorfer Weinbergen mittlerweile zum festen Termin im Jahreskalender. Am Muttertag der Mama eine Freude machen, sich beim Spaziergang über die herrliche Aussicht auf eine der schönsten Flusslandschaften der Erde und die frühlingshaften, weinfreundlichen Temperaturen freuen und das Event dann mit einem guten Tropfen abrunden – darum geht es vielen.







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