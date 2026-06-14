Nach Geldproblemen im Vorjahr Weinblütenfest in Bad Hönningen feiert Comeback Jörg Niebergall 14.06.2026, 13:00 Uhr

i Sie brachten Wein und gute Laune mit: die Weinmajestäten und ihre Begleiter. Jörg Niebergall

Endlich konnte in Bad Hönningen wieder ein Weinblütenfest gefeiert werden. Nachdem im vergangenen Jahr finanzielle Schwierigkeiten zur Absage des traditionsreichen Fests geführt haben, fand es in diesem Jahr wieder statt – und das mit Erfolg.

Nach einer einjährigen Pause hat das Weinblütenfest in Bad Hönningen seine erfolgreiche Rückkehr gefeiert. Viele Besucher strömten zur 52. Auflage auf den Rathausplatz und sorgten mit Winzern, Vereinen und Gästen aus der Region für ein stimmungsvolles Wochenende im Zeichen des Weines, der Geselligkeit und der regionalen Verbundenheit.







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