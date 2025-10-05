Weinfest in Rheinbrohl Weinadel wohnt Einzug von Königin Cosima bei Jörg Niebergall 05.10.2025, 16:00 Uhr

i Die Rheinbrohler Weinkönigin Cosima (Mitte) und ihre Weinprinzessinnen Esther (links) und Maike konnten schon zum zweiten Mal viele Gäste beim Weinfest begrüßen. Darunter auch die Blaskapelle Schots en Scheif aus Venlo. Jörg Niebergall

Nicht nur Rheinbrohler lockt das Weinfest an den Campus Limitis. Zum Einzug von Weinkönigin Lea waren der regionale Weinadel, musikalischer Besuch aus den Niederlanden und Ehrengäste aus Frankreich angereist.

Der Spaß, auch zum zweiten Mal als Weinkönigin beziehungsweise Weinprinzessinnen im Rampenlicht zu stehen, war den Rheinbrohler Weinmajestäten durchaus anzusehen: Beim traditionellen Treff der Weinköniginnen am Samstag, Teil des vom Heimat- und Verschönerungsverein und der Gemeinde veranstalteten Weinfests, versprühten Weinkönigin Cosima und ihre beiden Prinzessinnen Esther und Maike jedenfalls jede Menge guter Laune.







