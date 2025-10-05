Nicht nur Rheinbrohler lockt das Weinfest an den Campus Limitis. Zum Einzug von Weinkönigin Lea waren der regionale Weinadel, musikalischer Besuch aus den Niederlanden und Ehrengäste aus Frankreich angereist.
Lesezeit 1 Minute
Der Spaß, auch zum zweiten Mal als Weinkönigin beziehungsweise Weinprinzessinnen im Rampenlicht zu stehen, war den Rheinbrohler Weinmajestäten durchaus anzusehen: Beim traditionellen Treff der Weinköniginnen am Samstag, Teil des vom Heimat- und Verschönerungsverein und der Gemeinde veranstalteten Weinfests, versprühten Weinkönigin Cosima und ihre beiden Prinzessinnen Esther und Maike jedenfalls jede Menge guter Laune.