Schwester plant Aufführung Weihnachtsmusical in Neuwied soll Pfarrer Zupp gedenken Rainer Claaßen 09.10.2025, 13:13 Uhr

i Im kommenden November soll die Marktkirche in Neuwied noch einmal zur Bühne für das Weihnachtsmusical von Petra und Werner Zupp werden. Esther Pistorius

Zusammen mit seiner Schwester Petra hatte Pfarrer Werner Zupp ein Weihnachtsmusical geschrieben, das in der Marktkirche in Neuwied aufgeführt wurde. Nun, nach dem Tod des beliebten Geistlichen im Januar, soll es noch einmal auf die Bühne kommen.

Anfang des Jahres ist der langjährige Pfarrer der Marktkirche in Neuwied, Werner Zupp, überraschend verstorben – er wird von vielen Neuwiedern schmerzlich vermisst. Neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit trug unter anderem sein Engagement im kulturellen Bereich viel zu seiner großen Beliebtheit bei.







