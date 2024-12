Festliche Tradition Weihnachtsmarkt lockt Isenburg auf den Kirchplatz Jörg Niebergall 01.12.2024, 12:46 Uhr

i Der Nikolaus trifft ein. Niebergall

Ganz Isenburg war auf den Beinen, als der Nikolaus auf dem Platz vor der Kirche eintraf und den Weihnachtsmarkt einläutete.

Wenn der „Pferdeschlitten“ mit dem Nikolaus bei Anbruch der Dämmerung auf dem Platz vor der Kirche in Isenburg eintrifft, dann wird es auf dem hübsch hergerichteten Weihnachtsmarkt immer ganz kuschelig. Nicht nur, dass es so scheint, als ob der ganze Ort bei der traditionellen Veranstaltung des Vereinsrings auf den Beinen wäre, auch in diesem Jahr war der Zuspruch wieder überwältigend.

