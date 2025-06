Wegen der knappen Finanzmittel der Stadt wird die Budgetplanung Bad Hönningens vom Rotstift regiert. Und diesem Streich-Werkzeug aller Stadtkämmerer fallen auch Feste zum Opfer. Den Adventszauber kann die Stadt Bad Hönningen deshalb künftig nicht mehr bezahlen (wir berichteten).

„Weihnachtsmarkt Adventszauber ist gerettet! Eine gute Nachricht, es gibt ein Weihnachtswunder im Frühsommer. Die Werbegemeinschaft Bad Hönningen e.V. übernimmt den Weihnachtsmarkt ab 2025“, heißt es im Mai auf der Facebook-Seite des rund 30 Jahre bestehenden Vereins. 75 Prozent des Aufwandes für den Adventsmarkt habe bisher die Stadt übernommen und 25 Prozent die Werbegemeinschaft, sagt Marco Geimer. Er ist Vorsitzender der Vereinigung mit rund 30 Mitgliedern. Schon immer habe die Werbegemeinschaft die Stadt, im Wesentlichen mit Organisation und Arbeit, beim Adventszauber unterstützt, „jetzt übernehmen wir eben 100 Prozent der Kosten – neben Organisation und Arbeit“, sagt Geimer und ergänzt, dass die Stadt natürlich weiter unterstützen werde. Zum Beispiel in Sachen Gema-Gebühren und Versicherungen greift man weiterhin auf bei der Stadt bestehende Verträge zurück und auch sonst wird kooperiert.

Die Innenstadt soll belebt werden

Ziel der Werbegemeinschaft ist es, die Innenstadt Bad Hönningens zu beleben, „eben auch mit Veranstaltungen. Wir arbeiten an einem Frühlingsmarkt, aber dafür muss man auch Standbetreiber finden“, berichtet Geimer. Das Highlight für die Stadt sei jedoch der Adventszauber. Und so habe man sich, als die Folgen der knappen Stadtkasse langsam die Runde machte, bereits im Vorfeld abgestimmt und verständigt, diese Veranstaltung nicht fallen zu lassen, sondern „zu übernehmen“.

„Wir wollen, dass der Ort aus dem Loch herauskommt, in dem er steckt.“

Marco Geimer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Bad Hönningen

i Die Werbegemeinschaft Bad Hönningen bringt sich stark ein und sorgt dafür, dass der Weihnachtsmarkt Adventszauber auch 2025 stattfinden kann. Andreas Winkelmann

„Wir wollen, dass der Ort aus dem Loch herauskommt, in dem er steckt“, fasst Geimer die Motivation des Vereins zusammen. Zu dem gehörten einst rund vierzig Mitglieder. Wegen Geschäftsaufgaben und Todesfällen sei die Mitgliederzahl gesunken. Auch hier will Geimer, der seit 2021 Vorsitzender ist, mehr Engagement und vor allem Mitglieder bekommen. Seit einigen Jahren biete man die Mitgliedschaft für Unterstützer an, man müsse also nicht Gewerbetreibender sein, um mitzuwirken.

Kosten werden analysiert

Jetzt aber geht es zunächst um den Adventszauber. Und damit der wieder mit festlich geschmückten Ständen, strohbedeckten Straßen und einem ansprechenden Programm zum Highlight in Bad Hönningen werden kann, „müssen wir den Betrag eines Kleinwagens finanzieren“, sagt Geimer. Im Bereich von 20 bis 25.000 Euro bewegen sich die Kosten. Zwar würde ein großer Teil durch Standgebühren in die Vereinskasse zurückfließen, auch Spenden aus der Bevölkerung gebe es, aber zunächst muss das Geld auf den Tisch. Man werde sich daher auch die Veranstaltungskosten ansehen und schauen, ob es günstiger geht. „Brauchen wir so viel Bühnen?“, ist eine Frage, die sich stellt, sagt Geimer. Also muss auch die Werbegemeinschaft den Rotstift ansetzen, aber einen weihnachtlichen Adventszauber mit roten Wangen wird es 2025 in Bad Hönningen dennoch geben.