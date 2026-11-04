Aktion mit der Kasbachtalbahn
Weihnachtsmarkt-Hopping jetzt auch zum Schloss Arenfels
Der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers, Schlosspächter Benedikt Feltens, der Chef der Kasbachtalbahn, Jörg Seyffert, und d
Der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers, Schlosspächter Benedikt Feltens, der Chef der Kasbachtalbahn, Jörg Seyffert, und der Betreiber des Little Britain, Gary Blackburn (von links), stellten im Schloss Arenfels das Weihnachtsmarkt-Hopping-Konzept 2026 vor.
Andreas Winkelmann

Mit dem nostalgischen Schienenbus durchs Kasbachtal: Drei Weihnachtsmärkte an einem Tag kann man an den Adventswochenenden beim Weihnachtsmarkt-Hopping besuchen. Erstmals dabei ist auch Schloss Arenfels.

Lesezeit 2 Minuten
Drei Weihnachtsmärkte an einem Tag besuchen und dabei mit dem nostalgischen Schienenbus durch das Kasbachtal fahren: Das Weihnachtsmarkt-Hopping geht in die nächste Runde. Und das Angebot bekommt Zuwachs. Erstmals ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen dabei.
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